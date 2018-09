El Centre Sanitari del Solsonès promou la utilització del portal La Meva Salut

La presidenta executiva del Centre Sanitari del Solsonès, M. Pilar Fons, anima a la població de la comarca a donar-se d´alta a la plataforma La Meva Salut i a fer ús de l´aplicació, que permet disposar del propi historial mèdic sense haver d'accedir als centres mèdics.

L'espai digital del CatSalut permet a la ciutadania disposar de la seva informació personal de salut i d´altres serveis en línia per fer tràmits, consultes i tenir cura de la seva salut. A la recepció del Centre Sanitari del Solsonès, hi ha persones que ajuden als pacients per registrar-se. Una vegada completat el tràmit poden accedir, a través d´internet, al seu historial i a les seves proves mèdiques.

L´espai de 'La Meva Salut' inclou la informació que s´ha generat per l´atenció sanitària prestada en algun dels centres assistencials públics, com ara el pla de medicació vigent de la recepta electrònica, les vacunes administrades, els diagnòstics, els informes clínics i els resultats de les proves i exploracions complementàries.