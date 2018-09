Solsona estrena la seva plaça U d'Octubre davant la Sala Polivalent

Amb la inauguració, ahir a la tarda, de la placa que identifica la plaça U d´Octubre, Solsona va encetar un cap de setmana amb diverses activitats per recordar el primer aniversari del referèndum convocat per la Generalitat i que a la capital del Solsonès va participar-hi el 48,47% del cens.

Ramon Segués, president d´Òmnium Cultural del Solsonès i presentador de l´acte, va recordar alguns episodis i anècdotes d´aquella jornada «que avui commemorem però no celebrem».

Tot seguit, Ramon Gualdo, de 87 anys, i Anna Montraveta, de 19 anys, en representació de tots aquells solsonins que van participar en la votació, van descobrir la tela que amagava la placa de la plaça U d´Octubre, ubicada davant la Sala Polivalent, l´indret «on va passar tot», com va dir Segués. L´Ajuntament de Solsona va aprovar per unanimitat el mes de març passat, en sessió plenària, anomenar la plaça amb aquest nom després d´una enquesta ciutadana realitzada les setmanes prèvies.

Experiència i joventut

Gualdo, veterà activista local, va qualificar la votació d´ara fa un any com «un acte digne» i va recordar «moments d´il·lusió i por» alhora que va alabar «l´estol de joves solsonins amb bondat, sentiments i ganes de treballar». Per la seva banda, Montraveta, periodista i pubilla de Catalunya durant el darrer any, va parlar de «sentiments contradictoris» i va considerar «la cultura i l´educació les dues eines per aconseguir un país lliure».

Després es va inaugurar l´exposició de fotografies «U d´Octubre. Jo també hi vaig ser», que documenta gràficament aquell dia a Solsona. La mostra explica visualment com es va viure la jornada de l´any passat a diferents municipis del Solsonès. Aquestes imatges, seleccionades a partir de les fotos publicades a Instagram per la ciutadania amb l´etiqueta #1octubresolsones i d´altres que s´han fet arribar directament a l´organització, s´han complementat amb l´exposició itinerant «Museu mòbil de la repressió», obra d´Artistes de la República.

Més tard, es va celebrar una botifarrada popular, i aquesta passada nit era prevista l´actuació del grup Ni5 i d´un discjòquei. Avui al migdia s´ha programat una xerrada-vermut amb el col·lectiu Alerta Solidària i la projecció de documentals de l´1-O.

Activitats populars

La iniciativa del seguit d´actes commemoratius és de la delegació territorial de l´Assemblea Nacional Catalana a Solsona, Òmnium Cultural del Solsonès, el CDR Solsonès i l´Ajuntament de Solsona, amb la col·laboració de l´Orfeó Nova Solsona, Ni5, Alerta Solidària, Artistes de la República, el Club d´Esquí Solsona i diverses persones voluntàries a títol individual.

L´organització ha tingut la voluntat de fer el programa el màxim de popular possible, tal com va ser l´1 d´octubre de l´any passat. Per aquest motiu, les fotografies han estat aportacions ciutadanes i ahir tothom va ser convidat a plasmar en una butlleta com vol que sigui la República Catalana, segons informacions de l´Ajuntament solsoní. Dilluns es portarà a terme una concentració a les 12 del migdia davant de la Sala Polivalent.