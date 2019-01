El museu de les Cases de Matamargó s'obre per a una visita guiada matinal

El museu de les Cases de Matamargó ha organitzat per a avui al matí una visita guiada matinal, a dos quarts de dotze. El mes d'abril passat, la casa-museu va celebrar el seu primer any d'existència com a espai museïtzat, en el qual ha atret més de mil visitants. En aquell moment va donar a conèixer algunes de les seves novetats d'enguany, com per exemple l'habilitació d'una nova sala on s'exposen documents, manuscrits i reliquiaris de la família, o l'obertura del menjador principal d'una casa que havia allotjat entre 30 i 40 persones.