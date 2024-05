El Solsonès optarà per brindar ofertes turístiques singulars i prèmium

Convertir l'oferta turística del Solsonès en experiències singulars i prèmium per atraure visitants que afavoreixin la conservació del patrimoni i l'entorn del territori, aquesta és la principal línia d'acció en què se centrarà el sector turístic de la comarca. Amb la intenció d'enfortir la xarxa entre les diferents empreses i iniciatives, com també donar a conèixer l'oferta actual, Torà ha acollit la 6a Jornada del Turisme del Solsonès que no se celebrava des del 2019. Els assistents a la trobada, a més, han estrenat les noves visites a la torre de Vallferosa, al mateix municipi, on es començaran a fer guiatges de forma regular.

«El turisme a les comarques de Lleida gaudeix d'una bona salut, any rere any recollim millors xifres quant a nombre de turistes», com ha apuntat el director del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Juli Alegre, que ha assistit a la trobada. Segons ha explicat a Regió7, l'aposta del Solsonès s'hauria d'alinear cap a un «turisme sostenible, ecològic, regeneratiu i que respecti el patrimoni i medi ambient del territori», un consell que ha transmès als presents.

El celler del Miracle, un espai destinat a la producció de vi que, a banda, ofereix visites al mateix monestir del Santuari del Miracle i que tan sols comercialitza el seu producte als municipis del voltant, segons Alegre, ofereix una experiència «singular i prèmium que no és fàcil d'igualar». Com ha aconsellat, aquests dos adjectius són claus a l'hora de fer l'oferta del territori atractiva pels visitants, que solen buscar «aquesta exclusivitat». A més, ha destacat, el vessant més social del sector, que «aconsegueix arrelar a més persones en aquest entorn rural a través de crear llocs de feina».

A prop d'una seixantena de persones que impulsen iniciatives dins el sector turístic s'han reunit avui a l'església del convent de Sant Antoni de Pàdua de Torà. Tots ells han presentat els seus projectes davant dels presents, per donar a conèixer l'àmplia varietat de propostes que existeixen i per afavorir la creació de nous lligams que enforteixin el sector a la comarca.

Redistribució del panorama turístic

La recent entrada de Torà i Biosca a la comarca del Solsonès, segons el conseller de Turisme del Consell Comarcal, Xavier Vilalta, tot i que ha comportat la necessitat de redistribuir organitzativament el turisme al territori, també ha contribuït a enriquir l'oferta i el patrimoni cultural de què disposa. Per això, la membre de l'Associació de Patrimoni Artístic i Cultural de Torà, Rosa Baga, i la de la junta de la Baquiol, Àngela M. Pujol, han detallat quins són els principals atractius de Torà i Biosca, respectivament; entre els quals hi destaca el castell de Lloberola i la torre de Vallferosa.

Així doncs, la decisió de celebrar aquesta jornada a Torà no ha sigut arbitrària, sinó que ha estat una mostra d'agraïment per la inclusió de les dues localitats a la comarca. La regidora de Turisme del municipi amfitrió, Laia Cererols, ha assegurat que aquest octubre estarà enllestit el nou Pla estratègic del Turisme que garantirà una millor organització del seu patrimoni i el farà més accessible per tal que els visitants «descobreixin la nova part sud del Solsonès».

Noves visites a la torre de Vallferosa

A la tarda, els assistents a la jornada també han pogut gaudir de les noves visites que, a partir d'ara, es començaran a fer de forma regular a la torre de Vallferosa de Torà, a càrrec dels membres de Solsona Experience. Aquest bé d'interès, segons ha explicat Albert Colell, «és una de les torres militars més altes d'Europa, ja que fa 33 metres d'alçada» i des de finals del segle X, quan va ser construïda, «servia per controlar un concorregut camí per on es transportaven mercaderies des de Solsona fins a Guissona, per exemple».

Les noves visites a aquest indret es faran de forma regular els diumenges a les 11 del matí i tindran una durada d'una hora i mitja, encara que també es donarà servei a grups privats que demanin fer-les en qualsevol altre dia i hora de la setmana, sempre que sigui possible.