Solsona fa una crida per recopilar fotografies de besavis amb besnets

El Consell de la Gent Gran de Solsona fa una crida per recopilar fotografies familiars. El seu objectiu és organitzar una exposició fotogràfica que mostri la proximitat de la relació entre generacions tan allunyades per edat dins d'una mateixa família com és entre besavis i besàvies i els més petits de la casa. «Juguem a saltar generacions. Besavis/besàvies i besnets/besnetes» serà el títol de la mostra, que es muntarà en el marc de la setzena Setmana de la Gent Gran de Solsona, enguany a partir del 8 de juny.

Aquesta iniciativa s'inspira en la mostra de fotografies que Pura Travé ha dut a terme a la Fundació Althaia aquest any i a la sala d'exposicions de Foto Art Manresa l'any passat sota el títol «Besavis i besnets. Tan lluny i tan a prop».

Hi ha temps per participar-hi fins al 15 de maig i cal posar-se en contacte amb l'Ajuntament. Hi col·labora la regidoria d'Acció Social a través dels Serveis Socials Bàsics del Solsonès.