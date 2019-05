El bisbe de Solsona defensa les normes del Papa per acabar amb els abusos sexuals

El bisbe de Solsona, Xavier Novell, considera que les normes que el Papa ha establert per acabar amb els abusos sexuals a menors busquen "eliminar la cultura del silenci, l'ocultació i la impunitat". De tal manera que, segons el prelat, s'afavoreix la denúncia i es castiga a qui intenta impedir-la. En la seva glossa dominical, Novell convida a llegir el document del Papa Francesc i recorda que la seva diòcesis ja ha creat una comissió per a la protecció dels menors i adults vulnerables, i per a l'atenció de les víctimes d'abusos sexuals. Des d'aleshores, recorda, hi ha operatiu un telèfon d'atenció i un correu electrònic. Així, Novell ha assegurat que la diòcesis de Solsona treballa "a bon ritme" per tal que "esdevingui un instrument de guarició de tots les víctimes d'abusos sexuals".

En la seva glossa dominical, Novell fa referència a les normes que el Papa ha establert després de la cimera que, el passat mes de febrer, va reunir tots els presidents de les Conferències Episcopals per tractar el problema dels abusos sexuals per part dels clergues.

A partir d'aquesta cimera extraordinària, el Papa Francesc ha establert l'obligació que els clergues o els membres de l'Església informin "sense demora" sobre qualsevol tipus d'abús sexual del qual tinguin coneixement, i també dels casos d'encobriment que puguin detectar. A través d'un 'motu propri', Francesc també ordena que tots els bisbats creïn en un termini d'un any "un o més sistemes estables i fàcilment accessibles al públic" per presentar denúncies. Les investigacions, continua, han de tenir una durada de 90 dies, tot i que es poden demanar pròrrogues per motius justificats. Les autoritats eclesiàstiques s'han de comprometre amb els afectats en l'acollida, l'atenció espiritual i l'assistència mèdica, terapèutica i psicològica, segons el cas.