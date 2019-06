Olius té dificultats entre els partits per aconseguir un pacte de govern arxiu particular

Els resultats de les eleccions municipals a Olius provoquen certa incertesa entre els partits a l'hora de decidir qui serà el nou alcalde o alcaldessa del municipi. Montserrat Giralt, de Junts per Olius, desconeix en aquest moment si podrà formar govern com a força més votada amb 3 regidors, ja que l'Agrupació d'Electors Independents per Olius (AEIO), amb Antoni Márquez, també ha aconseguit 3 regidors i espera poder entrar a formar govern amb Esquerra Republicana (ERC), que va aconseguir un únic regidor. De totes maneres, des de ERC asseguren que aquesta vegada es mantindran a l'oposició.

Pel que fa al grup guanyador del 26-M, Junts per Olius, que va aconseguir un total de 237 vots amb una participació a favor del 43,01%, Montserrat Giralt, que es presentava per primera vegada en unes eleccions municipals com a cap de llista, ha explicat que li agradaria poder formar govern com a força guanyadora, tot i que «en aquest moment hem fet els primers contactes amb les altres formacions i no m'atreviria a dir amb quina de les dues formacions hi podria haver un pacte ni quins serien els tractes de les negociacions». De totes maneres, Giralt ha assegurat que «des de la formació estem plantejant tots els escenaris possibles i si finalment ERC i AEIO pactessin i haguéssim de quedar-nos a l'oposició, aquesta seria per sumar i ajudar a construir un municipi millor».

Els independents, amb Antoni Márquez al davant (actual alcalde en funcions), també van aconseguir 3 regidors, tot i que amb 202 vots i una participació del 36,66%.

En aquest cas, Márquez, que fins ara ha governat gràcies a un pacte amb ERC el 2015 , ha explicat a aquest diari que espera que aquesta vegada «pugui tornar a ser possible el mateix pacte, ja que considerem que amb Esquerra hem treballat bé i de manera coordinada».

De totes maneres, el candidat a l'alcaldia també ha coincidit amb Giralt que els parlaments encara són molt recents i «entenem que ERC també ha d'estudiar les seves possibilitats com a formació política. En cas que els republicans diguessin que no, ens plantejaríem un altre escenari o un altre tipus de pacte».

Finalment, Josep Caelles, d'ERC, assegura que els resultats de diumenge són molt negatius per a la formació política i ha explicat que un dels possibles motius és que durant aquests quatre anys hagin estat en coalició. «Podríem dir que és un càstig dels nostres votants».

De fet, els republicans només van aconseguir un regidor amb 91 vots i una participació a favor del 16,52%, els pitjors resultats si es fa una comparativa amb el 2015, que van aconseguir 2 regidors amb un 28,29% dels votsn o el 2011, amb també 2 regidors i el 27,23% dels vots.

Així, Caelles ha assegurat que en aquest cas la formació política ha decidit que restarà a l'oposició, «tot i que nosaltres votarem a favor quan hi hagi una proposta interessants per al municipi. Necessitem anar pas a pas i volem fer les coses bé. Farem una oposició constructiva».

D'aquesta manera l'escenari d'Olius es complica a quinze dies de formar govern, amb els Independents esperant la resposta positiva pel part dels republicans per poder formar govern, mentre que ERC assegura que es mantindrà a l'oposició, i Junts per Olius asse-nyala que no sap quina seria la millor decisió.

Una altra de les possibilitats podria ser un govern amb majoria simple.