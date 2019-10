El bisbe de Solsona formarà catequistes el proper novembre

El bisbe de Solsona, Xavier Novell, anuncia en la seva carta dominical que el Secretariat Interdiocesà de Catequesi (SIC) organitzarà les jornades « La catequesi al cor de la comunitat» el cap de setmana del 15 al 17 de novembre per formar catequistes.

En el seu escrit, Novell assegura que «cal repensar la catequesi» des de dos punts de vista, el de la voluntarietat, perquè «una catequesi al cor de la comunitat passa per la llibertat i no pas per l'obligatorietat», i el de la prioritat, ja que diu que «l'objectiu principal d'aquesta catequesi és la conversió dels pares». Novell desitja que aquesta propera escola «sigui un estímul» perquè altres parròquies treballin en el mateix estil.