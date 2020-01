Acusen ERC d'espanyolista amb un acte vandàlic a la seu comarcal del partit a Solsona

La seu comarcal d'ERC de Solsona va ser objecte ahir a la matinada d'un atac vandàlic. A l'entrada de l'edifici hi va aparèixer una pintada amb la bandera d'Espa-nya i a la porta hi havia penjada una bandera espanyola amb un cap de porc. En un dels finestrals hi van penjar un cartell amb el lema «No heu après res de la història».

La Policia Local va localitzar i identificar la mateixa matinada dos possibles autors dels fets, ja que tenien la roba i les sabates plenes de pintura.

L'alcalde de Solsona, David Rodríguez, va afirmar no entendre la motivació d'aquest acte i va assegurar que, «si el que intenten és aconseguir que hi hagi gent que es faci independentista, potser que s'ho plantegin». Rodríguez va confirmar a Regió7 que l'Ajuntament va presentar una denúncia als Mossos per la pintada, ja que estava en una via pública.