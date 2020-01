El Centre Sanitari i Solsona FM creen Cuida't, un programa de ràdio sobre salut

El Centre Sanitari del Solsonès i Solsona FM iniciaran properament Cuida't, un programa sobre salut que pretén ser una eina informativa per a la població solsonina sobre qüestions útils per als usuaris del sistema sanitari en la qual la ciutadania podrà formular les seves preguntes i traslladar les seves inquietuds. Cada programa durarà una hora i estarà dedicat a una temàtica concreta. Sempre començarà amb una introducció de la direcció mèdica del centre i tindrà un espai de tertúlia i un per resoldre els dubtes que prèviament s'hagin enviat.