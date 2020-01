El record de Jounou, més viu que mai

L a ciutat de Solsona es va reunir ahir per recordar Xavier Jounou, que va ser alcalde de la ciutat entre els anys 2007 i 2010, fins que un càncer de pàncrees se'l va emportar. Després de la seva mort va ser nomenat fill predilecte de la ciutat a títol pòstum, la màxima distinció que l'Ajuntament pot atorgar, pels serveis prestats a la ciutat, i és que l'acte celebrat ahir al casal cívic que actualment porta el seu nom va ser una mostra de l'estima que 10 anys després de la seva mort té la ciutat de Solsona per la seva figura.

L'expresident d'ERC Joan Puigcercós, l'exconsellera de Justícia Montserrat Tura, l'exalcaldessa de Santpedor Laura Vilagrà, la representant de l'Assemblea Nacional Catalana a Solsona, Tate Segués, i el seu amic i company de files a l'Ajuntament solsoní, Jaume Porredon, van ser els cinc participants d'una taula rodona dirigida pel periodista solsoní Oriol Montanyà i que va tractar 4 temes característics de la personalitat i la manera de fer de Xavier Jounou en la trajectòria: Catalunya i el procés d'independència, la política municipal, la pagesia i la religió.

Prop de 125 persones van omplir la sala polivalent i van poder escoltar les anècdotes que els participants a la taula rodona van explicar sobre la seva relació amb Jounou i la seva manera de viure i treballar pel poble de Solsona. Per sobre de totes van destacar les de Jaume Porredon, que va explicar situacions que van arrencar rialles entre el públic en un acte de caire emotiu com el d'ahir.

Entre aquestes va sobresortir una de les últimes converses que van tenir Porredon i Jounou que descrivia molt bé la manera de prendre's la vida que tenia l'alcalde: «Existeix Déu?, perquè amb tu s'ha portat molt malament», li va preguntar Porredon quan ja estava malalt, i Jounou va contestar amb el seu humor característic «què et penses que només es moren els desgraciats?».

Tots els participants en la taula rodona van coincidir en el fet que Jounou era una persona que ho havia donat tot pel poble i per aconseguir que el món fos millor, una persona valenta i sobretot propera a la gent del poble. Puigcercós va destacar que era diferent i que havia nascut per ser un líder, però un líder raonable i inclusiu, i que quan el va conèixer en una de les seves voltes per Catalunya va quedar marcat per la seva personalitat.

Durant totes les intervencions, en què també es va parlar de l'actualitat, sempre es va fer ressaltar la importància dels 4 eixos de l'acte en el seu tarannà polític. Del sobiranisme català es va destacar l'esperit d'integració que va mostrar sempre entenent que per assolir la independència era necessari ser útil a tothom.

Sobre la seva participació en la política municipal, es va destacar la seva manera de tractar la gent de Solsona, sempre propera, perquè tota la seva vida havia format part d'associacions de la població. Pel que fa al món de la pagesia, es va subratllar el valor que tenia del treball i el sacrifici, que va aplicar a la seva vida política i religiosa, i malgrat la seva fe, es va subratllar el seu esperit crític respecte de l'Església.