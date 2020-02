Diumenge s'obrirà a tot el públic l'assaig general de Carnaval dels gegants

Falten menys de dues setmanes per a l'inici del Carnaval de Solsona i els gegants ja es preparen per tenir-ho tot enllestit quan arribi la festa. El proper diumenge es durà a terme l'últim assaig dels gegants, però aquest serà a porta oberta. D'aquesta manera, la Colla Gegantera convida a tothom a gaudir d'acompanyar-los de deu del matí a dues del migdia per veure tota la imatgeria del Carnaval en acció. Tot i això, els dos últims diumenges ja es van fer els assajos de les figures infantils, que també van ser a porta oberta i van tenir una bona afluència.