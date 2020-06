El comité d'empresa del Centre Sanitari del Solsonès i el Consell Comarcal continuen sense acord

Aquest dijous s'ha viscut una nova reunió entre la direcció del Centre Sanitari del Solsonès i el Comité d'Empresa per la regulació dels pagaments dels treballadors sanitaris que ha acabat sense acord. La direcció del centre va presentar una primera proposta el passat 25 d'abril en la què s'oferia als treballadors un increment de tres conceptes de la nòmina: salari base, triennis i complement de destí, dels anys 2018 i 2019. En la mateixa reunió la direcció va informar que els treballadors cobrarien el 25% del deute reconegut dels pagaments per objectius (DPO) del 2017 en la nòmina del mes de maig.

Per altra banda, el comité d'empresa va fer una nova proposta en la què apostaven per destinar els diners que ara cobraran del deute de les DPO del 2017 per destinar-los a actualitzar els salaris amb un increment del 6,45% a tots els conceptes de la nòmina, entre altres aspectes.

Finalment en la reunió d'aquest dijous al migdia la direcció del Centre Sanitari no ha acceptat la proposta del Comité d'Empresa assegurant que econòmicament és inviable, el que ha provocat la indignació del Comité d'Empresa que assegura que els treballadors del Centre Sanitari del Solsonès s'estan quedant enrere pel que fa als seus salaris respecte a la resta de centres hospitalaris d'arreu de Catalunya i critiquen que la presidenta del Centre i del Consell Comarcal, Sara Alarcón, no es desmarqui de la seva proposta inicial.

Per la seva banda, Sara Alarcón ha explicat a Regió7 que la proposta del Comité d'Empresa és inviable tenint en compte que no han renunciat a cobrar les DPO del 2017, sinó que simplement proposaven posposar la seva negociació per més endavant un cop s'actualitzessin els salaris, el que implicaria un cost econòmic més alt per part de la direcció del centre. Alarcón també ha confirmat que des de la direcció del centre es treballarà en una nova proposta per presentar properament al Comité d'Empresa, idea que des del mateix comité asseguraven que no se'ls havia comunicat al finalitzar la darrera reunió.