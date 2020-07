Sant Llorenç s'endinsa en el món del drap piteu

El drap piteu és un dels elements més importants de la història de Sant Llorenç de Morunys, però tant els seus habitants com els visitants pot ser que no en coneguin els secrets. Per aquesta raó aquest és el segon any que es du a terme la Fira del Drap Piteu, tot i que enguany, amb la crisi provocada per la covid-19, s'ha vist molt reduïda, fins al punt de no haver-hi el mercat d'artesans. Tot i això, els veïns i els turistes van tenir la possibilitat d'assistir a dues activitats per conèixer els secrets del drap piteu.

Dissabte a la tarda es va dur a terme una visita guiada teatralitzada al voltant del nucli antic de Sant Llorenç per conèixer la relació del drap piteu amb la vila. Els primers habitants de Sant Llorenç de Morunys, que va néixer el segle XIII, ja treballaven el tèxtil i confeccionaven l'aleshores conegut com a drap de Sant Llorenç. Aquest element fet de llana era utilitzat sobretot per pagesos per resguardar-se del fred durant els seus pelegrinatges.

L'economia del poble va estar estretament relacionada durant molts anys amb el drap piteu, i és que un 80% dels habitants de Sant Llorenç es dedicaven al sector, des de cuidar i esquilar les ovelles per aconseguir la llana fins al seu comerç. D'aquesta manera, les famílies més benestants eren les que comerciaven amb el drap piteu, tant al poble com fora. Fins i tot va arribar fins a Sicília gràcies a tres emprenedors de Sant Llorenç que es van traslladar a Barcelona i van començar a produir el drap des d'allà i a comerciar-hi des del port de Barcelona.

Aquests aspectes i algunes anècdotes, com les multes que es posaven als productors «tramposos» o l'edifici on es tenyien els fils situat fora les muralles, són alguns dels que la quinzena de participants van poder descobrir amb aquesta visita.

Ahir al migdia també es va dur a terme una demostració de com es confeccionava el drap piteu, element que es va deixar de fer al segle XIX a causa de factors com el saqueig de la ciutat, l'aparició del cotó o la migració a les grans ciutats. L'encarregada d'explicar la confecció d'un drap piteu va ser Roser Melero, coneguda com Roser de la Macarulla i experta en artesania tèxtil. Una quinzena de persones van poder gaudir de com explicava el procés per passar de la llana d'una ovella a aquest element tan característic de Sant Llorenç. Melero va mostrar des de com es fila la llana, passant per com es tenyeix el fil amb el qual es teixirà les característiques línies blaves del drap, fins al teler o els processos per comprimir el drap piteu.