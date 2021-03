L'Ajuntament de Solsona rebutja la moció de condemna a les declaracions del bisbe

Prop d'un mes després de la polèmica glossa del bisbe de Solsona, Xavier Novell, sobre l'avortament, el Ple municipal de Solsona va tombar ahir a la nit una moció de condemna d'Alternativa per Solsona-CUP. El primer punt, que demanava que des de l'Ajuntament s'emetés un comunicat de reprovació de les paraules del prelat, amb què qualificava l'avortament com "el genocidi més gran de la humanitat", hauria fet prosperar el text, però, segons va explicar l'alcalde David Rodríguez, el posicionament del govern municipal va bascular amb el segon acord requerit pels cupaires, que passava per deixar de convidar el cap de la diòcesi com a autoritat als actes de les festivitats locals. ERC i Junts per Solsona van votar-hi en contra, mentre que el PSC s'hi va abstenir.

La moció defensada per la portaveu de la CUP, Pilar Viladrich, denuncia els atacs reiterats del bisbe a les dones, el col·lectiu LGBTIQ, les famílies monoparentals o els docents de l'escola pública. I demana condemnar unes declaracions que ataquen un dret emparat per la llei i que "són profundament masclistes i misògines". Per a la CUP, la seva reprovació també respondria al compromís d'una moció aprovada anteriorment amb què es declarava Solsona municipi antifeixista, ja que "les declaracions del bisbe Novell són apologia de la discriminació". Per això els cupaires són del parer que no se li pot seguir donant tracte d'autoritat en els actes protocol·laris del Corpus i la Festa Major.

L'alcalde, David Rodríguez, va deixar clar, en nom dels republicans, que "la insistència de la CUP" a deixar de convidar el bisbe com a autoritat fa que el sentit del vot de la formació del govern "canviï radicalment i acabi sent contrari". El batlle va reiterar que el govern municipal apostava per respondre al contingut de la glossa amb "una campanya en positiu, que ha estat més profitosa", i que considera "la millor manera de defensar el dret a l'avortament i posar-lo en valor". "No compartim l'ús de la defensa dels drets per a altres batalles", va afirmar Rodríguez referint-se a la petició que els cupaires arrosseguen des del mandat passat.

Junts per Solsona tampoc no s'alinea amb les demandes del grup de Pilar Viladrich. "No ens agrada que des de l'Ajuntament se censuri cada vegada opinions que vinguin d'entitats privades, ens agradin més o menys, o gens", va argumentar el portaveu de la formació, Marc Barbens. "Encara se'ls dona més volada i importància". Igualment, pensa que la moció barreja temes.

Per la seva banda, el regidor socialista, Mohamed El Mamoun, va justificar la seva abstenció pel fet de compartir només el punt que demana un escrit de condemna de l'Ajuntament. Tanmateix, no està d'acord a "crear aquest tipus de confrontacions entre autoritats". El Mamoun també es va escudar en la llibertat d'expressió, una apreciació que Pilar Viladrich va rebatre dient que aquesta llibertat té límits, un dels quals és que perjudiqui tercers.

ApS-CUP insisteix que com a institució laica, l'Ajuntament ha de representar tota la ciutadania i si es convida el representant de l'Església catòlica a les festes també s'haurien de convidar els d'altres confessions. Per tant, "el més oportú és no convidar-ne cap, i menys aquell que fa apologia de l'odi". L'alcalde va tancar el debat defensant la necessitat de "mantenir unes relacions institucionals" i, per tant, de manifestar la discrepància per altres vies.



A favor de garantir el dret al trànsit i a l'avortament

Les altres mocions presentades al Ple d'ahir per Alternativa per Solsona sí que van prosperar per unanimitat. D'una banda, un text que compromet l'Ajuntament a garantir el dret a avortar a l'hospital de referència a la Catalunya Central. De l'altra, la defensa dels drets de les persones trans, que inclou també instar al Patronat de la Fundació Althaia a què garanteixi l'opció de transitar a l'Hospital Sant Joan de Déu i el compromís de crear una unitat d'informació, suport i acompanyament al col·lectiu.