Els membres del consistori aproven un nou codi de conducta per a alts càrrecs

L'alcalde, els regidors i, en definitiva, els alts càrrecs de Solsona ja disposen d'un nou codi de conducta després que ho aprovés el ple amb els vots a favor de tots els partits excepte l'abstenció d'ApS-CUP.

L'escrit aprovat, tal com va explicar el regidor de Transparència, Joan Parcerisa, és una proposta treballada per la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya conjuntament amb la Generalitat, les 4 diputacions i altres entitats municipalistes.

Parcerisa va explicar que amb aquest codi de conducta «volem fer un pas més en el compliment de la llei de transparència establint un conjunt de principis ètics que han de guiar l'actuació dels alts càrrecs de l'Ajuntament i també determinats principis del bon govern que han de servir per fomentar una millor actuació del consistori».

El codi fa referència a principis ètics com el respecte als drets fonamentals, les llibertats públiques, l'exemplaritat, la neutralitat i la imparcialitat com a criteris essencials i posa com a un dels exemples no beneficiar-se ni rebre regals pel càrrec que s'ostenti.

Junts hi va votar a favor tot i creure que es podria haver adaptat a Solsona amb alguns petits retocs, ja que «està molt pensat per a ajuntaments de més de 10.000 o 20.000 habitants». Tot i això, el seu portaveu, Marc Barbens, va assegurar que «cal comprometre's amb donar exemple a la ciutadania i ser transparent».

D'altra banda, ApS-CUP es va abstenir en considerar-lo «poc ambiciós» i que es limita a «transcriure la llei de transparència i bon govern» que ja han de seguir els membres de la corporació. Creuen que es podrien haver treballat qüestions com la limitació de mandats o la limitació de càrrecs.

El PSC hi va votar a favor perquè «no podem demanar exemplaritat sense fer-ho nosaltres».