El volum de nous positius de coronavirus al Solsonès va tornar a incrementar-se la setmana passada amb la detecció de 34 casos, nou més que l’anterior. La majoria es van diagnosticar a partir de 218 proves PCR, però vuit van detectar-se amb 83 TAR. D’altra banda, durant tota la setmana es van realitzar cribratges amb 113 automostres. Aquests dies, però, s'ha confirmat un nou brot entre alumnes, que ha obligat a confinar cinc grups escolars aquets cap de setmana.

L’aïllament afecta 3r d’ESO A, B, C i E i 4t d’ESO A i PDC de l’Institut Francesc Ribalta –3r d’ESO D l’acaba avui–. Malgrat l’augment de contagis, però, l’índex de risc de rebrot continua descendint, si bé encara es considera molt alt. Al Solsonès el valor se situa a 300,57 punts i a la capital comarcal, a 396,18. La taxa de reproducció de l’epidèmia ha baixat per sota del llindar de l’1, una dada que indica que la pandèmia es conté.

29 automostres durant la Fira

Pel que fa a la campanya de cribratge massiu, en les tres setmanes que s’ha dut a terme fins ara s’han recollit 420 automostres. En la darrera setmana hi van participar 113 persones, de les quals 29 van fer-ho durant la Fira de Sant Isidre. Aquesta setmana, el Departament de Salut manté la campanya en els mateixos horaris: dilluns i divendres de dos quarts de dotze a tres, i dimecres de quatre a set. Les autoritats locals fan una crida a la població a prendre-hi part, ja que es considera una via eficaç per controlar possibles brots.