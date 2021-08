L’artista i poeta Perejaume estrenarà dijous una intervenció al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona en què ofereix una mostra que vol evocar els vincles entre els mons mineral, botànic i humà. En la proposta de Perejaume, les sales del renaixement i el barroc del museu es converteixen en un bosc de fustes, carns i pedres que percebem com a «materials que no paren d’imatjar-se entre ells, de succeir-se i de brotar com si acomplissin un cicle mimètic». La intervenció és l’acte central dels 125 anys del museu comarcal.