El d’enguany ha estat un diumenge de Corpus marcat per la calor i les ganes de viure la festivitat amb normalitat. Fa tres anys que a Solsona es viuen Corpus adaptats a les circumstàncies de la pandèmia i això ha fet que s’hagi viscut el Corpus 2022 amb un entusiasme renovat.

Des de la cercavila dels Trabucaires de Solsona a primera hora ja hi va haver un bon ambient al carrer. Després va venir la tradicional baixada de la corporació municipal acompanyats de la pubilla, l’hereu, la donzella d’honor i el fadrí de Solsona, així com la pubilla de les comarques lleidatanes. En la baixada també hi van participar els gegants, el ball de bastons, els cavallets i altres figures típiques de la imatgeria del folklore solsoní, tot ambientat amb les melodies de l’Orquestra Patinfanjàs.

Tot i que Corpus és dijous, fins i tot la missa de la catedral ha tingut una significació especial. Ahir la va presidir el bisbe de Solsona Francesc Conesa i Ferrer. En acabat, les autoritats van pujar fins a la plaça per presenciar l’exhibició tradicional dels ballets entre els quals hi ha el ball dels ossos, el dels nans i el de la icònica àliga, musicats per la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona.

L’últim acte que es va celebrar a la Plaça Major abans de tornar a la casa consistorial va ser la tronada, a càrrec dels Trabucaires de Solsona.

Els ballets es van dedicar aquest any a totes les persones que s’han mobilitzat aquests dies per lluitar contra els incendis forestals que hi ha hagut a la comarca, i que ahir es considera que ja quedaven extingits. De totes maneres, un nou incendis a la zona de Basella i Oliana, a l’Alt Urgell, per ò poblacions veïnes posen de manifesta la delicada situació dels boscos i el risc que hi haurà aquest estiu. La secada, les condicions de baixa humitat i calor, i el progressiu abandonament del treball al bosc fa que hi hagi masses forestals de perill extrem.

Catifa de pètals

L’Agrupament Escolta i Guia Pare Claret fa cada any a la plaça de Palau episcopal una catifa de Corpus. Enguany reivindicava el desig compartit d’un territori viu, sa i respectuós amb totes les espècies que hi habiten. «Un territori que pugui compartir la vida amb les persones que hi estan arrelades, és a dir, que hi habiten, el treballen i l’estimen. En fi, un territori viu», com han expressat els responsables del grup als seus Canals. Era l’homenatge dels joves als quals han lluitat contra els incendis, i una reivindicació de la participació de la societat civil en la lluita contra els incendis. Així doncs, ha estat un acte d’agraïment que ha servit per tancar una primera setmana d’angoixa per les flames al bosc.