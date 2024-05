Suport emocional per a cinc veïns del Solsonès amb problemes de salut mental

En Jan Rois, veí de Sant Llorenç de Morunys de 35 anys, és un dels beneficiaris del projecte Som Rurals, Som de Muntanya, a partir del qual rep un suport integral a través d’una educadora social d’Amisol.

Per quina raó has entrat en el programa?

Pateixo diferents patologies mentals, estic diagnosticat de dèficit d’atenció i trastorn límit de personalitat arran d’això he patit depressió, trastorn crònic d’ansietat i agorafòbia. No era conscient que existia aquest programa i va arribar en un moment perfecte, ja que em trobava en procés d’independitzar-me.

Quins impediments et provoquen aquestes malalties?

Els problemes que tinc, per exemple, no m’han permès aprendre les diferents tasques que has de realitzar quan vius sol, com fer la compra al supermercat. Necessitava solucions pràctiques per afrontar problemes del dia a dia que un psicòleg no em podia donar.

En què t’ajuda aquesta educadora social?

Si m’he de desplaçar a algun lloc, em ve a buscar i m’acompanya. També m’ajuda a organitzar-me i a ser més ordenat amb les tasques de casa, em dona consells pràctics per tal de dur-les a terme. Per mi és una guia, una persona on acudeixo quan no sé com actuar i em suposen un obstacle. A banda, també em fa un acompanyament emocional per fer front a qualsevol repte que em sorgeixi al dia a dia.

Com valores l’ajuda que t’ofereix el programa Som Rurals, Som de Muntanya?

Molt positivament. Des del primer moment que vaig entrar al projecte trobo que la meva situació ha millorat molt. Sé que no durarà per sempre i el fet que tingui data de caducitat per mi és un incentiu, ja que m’impulsa a esforçar-me més. Per exemple, he hagut d’aprendre a agafar el transport públic tot sol, ja que un cop s’acabi el projecte ja no tindré cap professional que em pugui acompanyar i m’ensenyi el seu funcionament. Realment, considero que he tingut molta sort perquè la persona encarregada d’ajudar-me sempre ha estat molt afectiva i empàtica.