El Govern preveu obrir aquest any les oficines pendents a Puigcerdà

La delegació del Govern a l’Alt Pirineu i l’Aran preveu obrir a Puigcerdà en els pròxims mesos les noves seus dels departaments d’Empresa i Treball i Economia amb aquest objectiu ha iniciat en coordinació amb l’Ajuntament la remodelació de l’edifici de l’antic Centre d’Acollida Turística (CAT).

Després que el mateix Govern anunciés, fa dos anys i sota el mandat de Junts, el desplegament del Govern a l’Alt Pirineu, l’actual delegació, amb Josep Castells al capdavant, ha iniciat la part final de procés d’implantació de les dues seus promeses a la Cerdanya. Així ho ha explicat el mateix delegat Josep Castells, el qual ha anunciat la incorporació aquest mes de maig el que serà el coordinador del departament de Treball. En un principi aquest tècnic treballarà des de la Seu d’Urgell, però el seu contracte ja especificarà que una vegada hagin acabat les obres de les seus de Puigcerdà, s’hi incorporarà. Castells ha explicat que «en un principi les dues seus havien de situar-se en un edifici al centre de Puigcerdà», en referència a l’antic edifici dels mestres del carrer Major, «però finalment això no va poder ser i ara amb l’actual consistori hem iniciat conjuntament les obres per adequar l’edifici del CAT». Castells ha apuntat que la delegació del Govern treballa perquè l’obertura de les dues seus sigui aquest mateix any.

En paral·lel a les obres de l’edifici, el Govern treballa en la creació de l’estructura tècnica que ha de farcir les dues noves delegacions. En aquest sentit, les estructures tècniques són clau per consolidar el desplegament, ja que si tan sols fos amb càrrecs polítics quedaria condicionat als resultats electorals de cada quatre anys i a la voluntat dels nous governants. Castells ha explicat que «el departament que hem desplegat més ràpidament és el d’Educació, el qual ja té 35 persones treballant. Ara no puc dir quantes persones formaran els equips de Puigcerdà, però serà un desplegament equiparable».

Sobre la imminència d’unes noves eleccions i un possible canvi de govern, Castells ha emfatitzat que «no se sap mai el que pot passar, però amb aquesta estructura, això és molt difícil que tiri enrere».

Les obres a l’edifici de l’antic CAT, situades a la zona baixa de Puigcerdà al veïnat conegut com la Closa de l’Àngel, ja s’han iniciat i fins i tot aquesta setmana passada una tècnica de la delegació del Govern a l’Alt Pirineu les ha visitat.

Acció Climàtica contractarà vint persones a la Seu

La delegació del Govern ha admès que el desplegament a la Cerdanya te un grau de dificultat major que en altres comarques de l’Alt Pirineu a causa de la divisió en dues províncies. «Això ens obliga a anar assumint les situacions i fa més lent el procés; però acabarem tenint a Puigcerdà tots els Serveis Territorials». A la Seu d’Urgell, la seu d’Acció Climàtica també començarà a nodrir-se amb una vintena de nous treballadors, una vegada aprovat el decret d’estructura.