L’Agrupació dels Geganters de Solsona va néixer com a entitat ara farà quaranta anys, el 10 de setembre de 1982. Però el moviment geganter a la ciutat té molta història. Abans de ser una associació estava en mans dels portadors, que feien el mateix que els geganters però amb compensació econòmica.

L’agrupació oficialment es va constituir després de la dictadura, el 1982, però feia molt temps que es recuperaven balls, cançons i elements tradicionals de la festa. L’any 1983 es va crear el protocol o les directrius que tindria la festa major a partir d’aquell moment mitjançant un acord entre els geganters, l’ajuntament i la confraria del claustre. «Va ser una manera de protegir aquestes festes històriques que se celebraven arreu del principat i de cuidar els gegants i la tradició», comenta Roger Davins, macip major dels geganters de Solsona. Recalca que aquesta va ser un dels grans èxits de l’entitat.

Davins declara que l’agrupació passa per un bon moment. «Els 40 anys serveixen per agrair el que van fer els portadors oficials i els relleus generacionals que els han anat prosseguint» detalla.

Per commemorar l’aniversari, s’ha posat a la venda la samarreta de la Festa Major de Solsona del 2022. El disseny és de Pol Blanca i representa el relleu generacional. Hi apareix el gegant vell i un geganter que ajuda a una nena a col·locar el plomall al casc del gegant, com un símbol de passar el testimoni a la següent generació.