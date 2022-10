L'Ajuntament d'Olius estudia controlar l'accés a l'església de Sant Esteve amb codis QR

Fins fa unes setmanes un matrimoni s'encarregava del manteniment de l'entorn del complex de Sant Esteve d'Olius, però la seva marxa ha fet que l'Ajuntament d'Olius i el bisbat de Solsona hagin de dur a terme alguns canvis en aquest espai entre els que destaca el control de l'accés a l'església. En aquest sentit el consistori estudia la possibilitat de restringir l'accés a l'església a les persones que comprin una entrada prèviament "a un preu simbòlic". L'accés es faria a través d'un codi QR.

El matrimoni tenia les claus de l'església i el cementiri, que estaven oberts durant tot el dia exceptuant les nits. Ara el cementiri, que depèn del bisbat, ha quedat obert les 24 hores mentre que l'església, que depèn de l'Ajuntament, està tancada a l'espera de trobar una nova fórmula per controlar-ne l'accés. "Abans es deixava oberta tot el dia i hem tingut la sort que la gent és responsable i no hem tingut cap problema, però tampoc és molt normal que hi hagi un espai així obert sense cap control", explica l'alcalde d'Olius, Antoni Márquez, sobre la situació de l'església de Sant Esteve. Amb el sistema de codis QR, que encara s'està definint, es podrà tenir un control de l'accés sense necessitat de contractar una persona.

Pel que fa al manteniment de la zona, Márquez explica que ara se'n farà càrrec el propi Ajuntament i també que s'està pendent de fer el concurs per trobar els nous inquilins de l'habitatge de la zona, que ara ha quedat buit.

Pel que fa al cementiri modernista, el rector d'Olius, Josep Tuneu, explica que ara queda obert les 24 hores del dia. "El cementiri està obert. Té un forrellat però sense candau, o sigui que es pot visitar en qualsevol moment". Tot i així demana que els visitants tanquin la porta al sortir per evitar que entrin animals que puguin causar desperfectes. El cementiri modernista d'Olius és un dels principals atractius turístics del municipi al tractar-se de l'únic de Catalunya que és d'aquesta corrent artística.

Així, el cementiri es pot visitar lliurement mentre que l'església no. Tot i això, Márquez i Tuneu recorden que Solsona Experience organitza visites guiades per grups a aquest complex cada dissabte i també en dates concretes. De fet, el 31 d'octubre hi ha prevista una visita teatralitzada per tot el complex.