La instal·lació de telefonia i fibra òptica per millorar la connectivitat als municipis de la Vall del Lord, concretament a Sant Llorenç de Morunys i la Coma i la Pedra, s’endarrerirà fins a mitjan febrer, com va assegurar Telefònica a Regió7, quan estava previst que a finals de gener estigués enllestida. Els alcaldes dels dos municipis, Francesc Riu i Gerard Bajona, respectivament, van manifestar que no havien estat notificats de l’ajornament de la finalització de la instal·lació i es queixen pels «retards constants» per part de l’empresa de telecomunicacions. Com va assenyalar Riu, «l’alternativa és optar per un altre distribuïdor de fibra, com ja s’està fent a Sant Llorenç».

L’alcalde de la Coma i la Pedra, Gerard Bajona, va manifestar que, tenint en compte com ha actuat l’empresa de Telefònica al territori durant els últims mesos, «no els sorprèn» aquest nou retard. A més, dubta que aquest cablejat que s’està col·locant «millori la connectivitat a dins del municipi». Francesc Riu, batlle de Sant Llorenç de Morunys va valorar negativament aquest fet, ja que en un principi «es va prometre que la instal·lació estaria acabada al desembre, després al gener i ara diuen que a mitjans de febrer». A banda, va explicar que l’alternativa que hi troba és que hi hagi altres distribuïdores de fibra a la zona per garantir una millor connectivitat, com ja s’està fent en aquests moments. Aquest projecte pretén desdoblar el cablejat de fibra que prové des de Berga. En aquests moments, tan sols hi ha una única línia i si aquesta s’avaria es triga temps a reparar-la. Amb la nova instal·lació, en canvi, quan una de les línies fallés o patís qualsevol problema l’altra seguiria en funcionament i podria seguir abastint la Vall del Lord. Aquesta acció és especialment important a la zona pel fet que els problemes de fibra solen ser recurrents i «deixen incomunicats als veïns i negocis».