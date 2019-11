Instagram intenta guanyar terreny a TikTok: permetrà gravar vídeos musicals

Instagram ha desenvolupat una nova funció per crear vídeos musicals de màxim quinze segons que els usuaris podran compartir a les seves històries, similars als de l'aplicació TikTok, que ja s'ha llançat al Brasil per dipositius iOS i Android.

La nova opció en la creació d'històries s'ha denominat 'Reels' i permet a l'usuari crear els seus vídeos musicals i triar la música que vulgui dins d'un catàleg o agafant-la d'altres vídeos, segons el mitjà Techcrunch, que ha tingut accés a l'eina.

Aquestes històries hauran de tenir una durada màxima de quinze segons i s'hi podrà escollir també la velocitat de reproducció. A més, s'incorpora la secció 'Top Reels' dins de l'apartat d''explorar' on apareixeran els vídeos més populars compartits públicament.

Sobre la semblança amb TikTok, Instagram ha assegurat que "mai dos productes són exactament iguals", com ha afirmat el director de gestió de producte d'Instagram, Robby Stein, a Techcrunch.

"Al final, compartir vídeo amb música és una idea bastant universal en la qual pensem que tothom podria estar interessat a fer servir. El focus ha estat en com fer d'això un format únic per nosaltres", segons Stein.

Per accedir a aquesta nova funció, els usuaris han de crear una història, on apareix l'opció 'Reels', al costat d'altres com Super-Zoom i Bumerang. Aquí, l'usuari es trobarà amb tres opcions per crear el seu vídeo musical que són àudio, velocitat i temporitzador.

Pel que fa a l'àudio, l'usuari pot gravar el seu vídeo en silenci o, si prem sobre aquesta opció, podrà escollir la cançó que més li agradi d'entre un catàleg de música proporcionat per la plataforma, així com agafar l'àudio d'altres vídeos que trobi dins de la xarxa social.

Aquesta nova eina ja ha estat llançada al Brasil tant per dispositius iOS com Android, on s'espera que Instagram la provi abans de la seva arribada a altres països.