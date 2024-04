La CE amenaça Apple amb una multa del 20% de la facturació si el sistema dels iPad incompleix les normes antimonopoli

La Comissió Europea ha inclòs el sistema iPadOS, el que Apple fa servir a les seves tauletes, a la llista dels que han de complir la llei de mercats digitals, la norma europea per controlar el poder en el mercat de les grans plataformes. L'executiu comunitari ja va obligar al setembre el sistema iOS d'Apple a complir la llei de mercats digitals i ara, després d'una anàlisi sobre si compleix els requisits, ha pres la mateixa decisió pel que fa al sistema per a tauletes. Brussel·les ha justificat la decisió perquè el sistema iPadOS supera el límit de 10.000 usuaris l'any que marca la llei. A més, subratlla que els usuaris estan "atrapats" en aquest sistema, per exemple, per la "importància" que té en aplicacions de jocs.

Apple té ara sis mesos perquè el sistema iPadOS compleixi les normes antimonopoli de la UE. En cas d'incompliment, la Comissió Europea podria imposar a la companyia una malta de fins al 20% de la facturació mundial.