WhatsApp permet fer videotrucades directament des dels xats grupals

WhatsApp ha simplificat la funció que permet fer videotrucades amb quatre participants a través dels xats grupals gràcies al nou botó que hi ha habilitat.La novetat permet fer, des d'un grup de quatre membres, trucades de veu o videotrucades amb el nou botó de la part superior, al costat del nom del grup, com explica la companyia a Twitter.





We've made it easier than ever to start a group call from WhatsApp for groups of 4 or less. From your group chat tap the video or voice call icon to directly start a call with everyone in the chat! ??