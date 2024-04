El videojoc 'Catcelona' aconsegueix el finançament necessari per tirar endavant el projecte

L'equip de creadors del videojoc 'Catcelona' ha aconseguit el finançament necessari per tirar endavant el projecte. Es tracta d'una proposta que recrea alguns dels escenaris més emblemàtics de Barcelona, en els quals el jugador haurà de trobar els gats que s'hi amaguen. Durant diverses setmanes ha estat en procés de micromecenatge i ara ha aconseguit el pressupost - al voltant d'uns 16.000 euros - per poder crear el videojoc i publicar-lo aquest mateix estiu. Preveu sortir d'entrada en català, castellà i anglès, per a ordinador. Part dels beneficis que s'han obtingut aniran destinats al Jardinet dels gats, un espai per a felins de la ciutat.

En una entrevista a l'ACN, una de les seves impulsores, Neus Vinyallonga, explica que és una proposta molt senzilla, però que pot resultar "d'allò més gratificant", ja que és "respectuosa amb el jugador" i està pensada per "a tots els públics". També detalla que un cop arribat a un cert percentatge, alguns dels equipaments s'obriren per poder-los explorar també per dins. La Sagrada Família, la Casa Batlló, el Tibidabo, la Biblioteca de Catalunya, l'Hospital de Sant Pau o el Cementiri del Poblenou seran alguns dels espais on estaran amagats els 300 gats.

Pel que fa als felins, que seran les veritables estrelles de la proposta, s'aniran recol·lectant a mesura que s'avanci, per anar a parar finalment al 'Garden of fame' (en homenatge al Jardinet dels gats), on es podrà veure cada felí a través d'unes fitxes que inclouran el seu nom, aficions i principals característiques. "A casa sempre hem jugat i volíem fer una cosa calmada i divertida. També som sensibles a la realitat social dels animals de companyia, volem que la gent reflexioni sobre la feina que es fa als refugis i que hi hagi un retorn", sosté.

Ara mateix hi ha un total de cinc persones implicades en el projecte: un programador, un il·lustrador, un editor de vídeo, un músic i Vinyallonga, que exerceix de mestra. Fa uns dies s'ha llançat una primera demostració on es podrà buscar vuit gats a la zona de la Sagrada Família.