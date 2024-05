800 infants participen a Igualada a la Festa Sambori d'Òmnium Cultural

Gairebé 800 infants de 16 centres educatius de la Cerdanya, Osona, el Lluçanès, el Moianès, el Bages, el Berguedà i l’Anoia han assistit a la Festa Sambori, que Òmnium Cultural ha organitzat aquest dijous a Igualada. Durant tot el matí, l’alumnat ha participat en una dotzena de tallers i instal·lacions relacionades amb el teatre, la dansa, la música, el circ les arts plàstiques i la literatura a l’Escorxador d’Igualada.

A l’acte de cloenda, dinamitzat per l’actor igualadí Joan Valentí, han intervingut representants dels diferents centres que han participat en el Sambori, i han acabat plegats ballant una sardana al so de la peça de The Tyets Coti x Coti. Els projectes que han obtingut una menció del jurat d’enguany es donaran a conèixer la setmana vinent. Tots els alumnes que han assistit avui a la festa s’han endut un obsequi de material escolar i per fer treballs manuals cortesia d’Abacus.

Promoure l’expressió en català

La Festa Sambori de la Catalunya Central, que s’ha celebrat avui a L’Escorxador d’Igualada, ha estat una de les set festes descentralitzades que enguany, i per primer cop, l’entitat ha organitzat per acollir el gran nombre d’infants i joves participants, que no para de créixer any rere any. En total, 12.297 alumnes de primària, secundària, batxillerat i cicles formatius de 168 centres d’arreu dels Països Catalans, han presentat 263 obres d’autoria col·lectiva i en llengua catalana produïdes aquest curs escolar i que són ben diverses: propostes artístiques audiovisuals, teatrals, literàries i plàstiques.

El Sambori és un dels principals projectes de cohesió d’Òmnium Cultural per fer front a les desigualtats educatives en una etapa vital, la infància i la joventut. El Sambori té l’objectiu d’animar als infants a fer creacions artístiques en català, i així enfortir les expectatives de futur i el sentiment de pertinença, promoure l’esperit crític, el treball en equip i l’emancipació cultural.

A més, les obres del Sambori d’enguany han treballat temàtiques escollides pel mateix alumnat, com el feminisme, l’ecologisme, l’antiracisme, el pacifisme, la defensa i la cura del territori, la diversitat de gènere, la salut mental, l’antibullying, la memòria històrica, la defensa del català i la multiculturalitat, etc. i per fer-les, s’ha potenciat la creació de vincles i sinergies entre l’alumnat i les entitats de l’entorn local.