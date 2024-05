Masquefa dedicarà dues jornades d’homenatge a la lingüista Carme Junyent

La Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i l’Ajuntament de Masquefa retran els pròxims 24 i 25 de maig un homenatge a la filòloga i lingüista M. Carme Junyent Figueras al municipi on va néixer. Amb la finalitat de conèixer millor la seva figura i la seva vinculació amb la localitat, s’han programat una desena d’activitats obertes a tots els públics. Junyent va morir el setembre passat a 68 anys.

El divendres 24, la biblioteca que porta el seu nom acollirà la celebració d’una taula rodona moderada per Pere Comellas, lingüista del Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades. Hi intervindran Pau Vidal, que parlarà de M. Carme Junyent des del punt de vista de la llengua catalana; Pere Mayans, que exposarà la visió de Junyent respecte a la diversitat lingüística; i Judit Albiol, que donarà a conèixer el seu vessant més masquefí.

L’endemà dissabte, a les 12 del migdia, tots els assistents estan convidats a una recepció que es farà a l’Ajuntament de Masquefa per part de l’alcalde de la vila, Roger Vázquez. En acabar, començarà una visita guiada pel municipi a càrrec de l’historiador local Joan Luna, que permetrà conèixer els llocs més emblemàtics de la vila i també els més importants per a Junyent.

El moment àlgid de la jornada arribarà a les 5 de la tarda amb la concentració dels Diables, els Bastoners i els Gegants de Masquefa, així com dels Gegants de La Beguda, a la plaça de Josep M. Vila (de l’Estació). Mitja hora més tard, a dos quarts de sis, la festa, la música i la dansa ompliran els carrers de la localitat amb la celebració d’una cercavila de cultura popular que culminarà al pati de La Fàbrica Rogelio Rojo. Allà, l’Esbart Mitjacana de La Beguda Alta farà una exhibició de dansa tradicional catalana. I també la resta d’entitats de cultura popular que participen en la cercavila.

En acabar, al mateix espai tindran lloc els parlaments, l’encesa de la Flama del Correllengua (a càrrec del Club Excursionista Anoia), la lectura del Manifest a càrrec d’Esteve Roig i la presentació de la gegantona Carme en Acció. Aquesta última és la primera figura d’imatgeria festiva de la CAL. Ha estat creada per Noemí Rocabert amb la finalitat de visitar els correllengües d’arreu del país.

Per finalitzar la jornada, el pati de La Fàbrica Rogelio Rojo acollirà una actuació de cant a càrrec de la Coral l'Alzinar. Tot seguit, les actrius de la companyia Memory representaran l’espectacle ‘Perdó’, una obra que aborda de manera distesa, amb música i humor, la dificultat que tenen les persones catalanoparlants per dirigir-se en el seu idioma o mantenir-lo en una conversa amb castellanoparlants.

Què és el Correllengua?

El Correllengua és un esdeveniment festiu, participatiu i transversal que té com a finalitat reivindicar l’ús i la normalització de la llengua catalana. Cada any, des del mes d’abril fins al desembre, se celebra en centenars de municipis dels Països Catalans, acollint un bon nombre d’activitats lúdiques i culturals. Des del 1996, la CAL n’és la principal promotora, homenatjant cada any escriptors, artistes o activistes que hagin destacat pel seu compromís envers la llengua i la cultura catalanes. Enguany, amb la frase de M. Carme Junyent “Les llengües no moren per raons lingüístiques, sinó perquè els parlants deixen de parlar-les”, la CAL vol arribar a tots els indrets del país, sumant aquesta reivindicació a l’habitual de Llengua, Cultura i Llibertat.