El jutjat reconeix a una lesbiana la maternitat d'un fill que va tenir la seva exparella amb reproducció assistida

El Jutjat de Primera Instància número 9 de Lleida ha reconegut a una lesbiana la maternitat del fill que va tenir amb la seva exparella mitjançant un tractament de reproducció assistida. Després de trencar la relació, una de les dones va emprendre la via judicial per reclamar la filiació del nen, que havia gestat la seva exparella. La sentència, que ha avançat 'Segre' i a la qual ha tingut accés l'ACN, recull que la gestant (demandada) va autoritzar la signatura del document mèdic per part de l'altra dona (demandant). En la seva declaració, la part demandada va afirmar que no sabia les conseqüències legals del document que van signar i que volia ser mare soltera.

La sentència, però, apunta que el document és "clar i eloqüent" i que el tractament que va donar lloc al naixement del menor "ho va ser prèvia intervenció d'ambdós". Per la qual cosa, la jutge considera que la mare gestant no pot al·legar desconèixer què suposava firmar el consentiment informat, que avala els drets de l'altra parella sobre filiació.

Així mateix, es recull que el nen es dirigia com a "mami" a la dona demandant, representada per l'advocada, Mireia Pardell, del Despatx Simeó Miquel Advocats.