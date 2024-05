'Ni que fuéramos' supera les dades d'audiència de l'estrena al segon programa

Sembla que 'Sálvame' segueix més viu que mai. 'Ni que fuéramos', el retorn del mític programa (ara a través de YouTube, Twitch i Tivify), ha superat en la seva segona entrega, emesa aquest dijous a la tarda, les dades d'audiència de l'estrena. Aquest dijous a les 17 h, el programa del Canal Quickie ja sumava més de 38.000 espectadors a YouTube, més dels que havia anotat durant el minut d'or de la jornada prèvia.

El moment amb més audiència d'aquest dimecres va anotar fins a 34.512 dispositius connectats a YouTube, amb una mitjana de 30.768 dispositius durant les tres hores d'emissió i fins a 400.000 persones s'hi van connectar en algun moment de les tres hores del programa. Hores després d'acabar 'Ni que fuéramos', el contingut en diferit al seu perfil de YouTube va superar les 300.000 visualitzacions i a Twitch les 200.000.

'Ni que fuéramos' es va convertir en el tercer contingut més vist al món de l''streaming' a Espanya el dia de la seva estrena, per darrere dels consagrats AuronPlay (48.100 dispositius d'audiència mitjana) i Ibai Llanos (49.000 d'audiència mitjana).

Belén Esteban, Kiko Matamoros i Víctor Sandoval han repetit com a col·laboradors al programa presentat per María Patiño. Per part seva, Chelo García Cortés s'ha sumat a l'equip aquest dijous. "Per mi és un mitjà nou, sóc d'una generació analògica i ara he d'aprendre com es maneja tot això", ha expressat la tertuliana molt emocionada per reunir-se de nou amb els seus companys en un plató.