La meitat dels usuaris utilitzen la mateixa contrasenya per a tots els comptes

La meitat dels usuaris utilitzen la mateixa contrasenya per a accedir a tots els serveis que utilitzen a internet: bancs, correus electrònics o xarxes socials.

I només un de cada cinc usuaris li dóna a aquestes contrasenyes la importància que realment tenen per accedir a aquestes plataformes digitals d'una forma completament segura i evitar que puguin ser accessibles per als ciberdelinqüents o a través de la "internet profunda".

Les dades les han posat aquest dijous diverses empreses especialitzades en ciberseguretat en motiu de la celebració del "dia mundial de les contrasenyes" que programen les companyies del sector tecnològic el primer dijous de maig per a cridar l'atenció sobre la importància de disposar de contrasenyes segures.

Un estudi realitzat per l'empresa especialitzada en seguretat informàtica Colla Security revela que existeix una dicotomia entre la importància que els espanyols donen a la ciberseguretat i l'ús que fan dels seus dispositius en els entorns familiars.

Segons les dades facilitades per aquesta empresa, el 90 per cent dels usuaris considera "robustes" les seves contrasenyes, generalment una combinació de vuit dígits i que alternen números i lletres, però en realitat no ho són i poden ser desxifrades fàcilment.

L'empresa Entelgy ha subratllat per la seva part que la biometria permet reforçar o substituir a una contrasenya, i ha destacat la importància que les claus siguin "complexes, úniques i privades".

Per a disposar de contrasenyes "robustes" aconsellen claus amb una longitud major a vuit caràcters (que incloguin lletres, números i signes), modificar la contrasenya periòdicament, activar la doble autenticació i utilitzar quan sigui possible solucions de biometria (empremta dactilar, iris o reconeixement facial).