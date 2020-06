Espanya escull la música del 2000 i els èxits espanyols viuen una segona època daurada

L'increment de les escoltes de cançons de dècades passades és una de les tendències entre els usuaris de Spotify que està marcant 2020. A l'abril, "Resistiré", del Duo Dinamico, protagonitzava un augment de reproduccions del 435% i les playlists d'usuaris de música 'oldie' augmentaven un 54%. Spotify ha volgut aprofundir en aquesta tendència per recuperar èxits del passat per part dels espanyols per a descobrir quines són les seves dècades, cançons i artistes favorits entre els 80, 90 i 2000.

Segons les dades de Spotify, la música de la dècada dels 2000 viu una segona època daurada i és la favorita dels espanyols en el que a nostàlgia es refereix. A més, tots els èxits que componen el 'top 10' de cançons més escoltades són d'artistes espanyols i aquests també copsen els primers llocs per nombre de reproduccions. En el que va d'any, un 56% de les escoltes de música de dècades passades correspon a cançons i artistes de començaments de segle. Després d'aquesta, la segona dècada preferida són els 90, amb un 27,8% de les reproduccions, i els 80, amb el 16,1% restant.

La música dels 2000 continua conquistant als espanyols vint anys després a Spotify. En aquests anys, gèneres com la música llatina, el pop i el rock eren els més populars. Fito y Fitipaldis compte amb tres cançons en el 'top 10' de la dècada, "Soldadito marinero", la cançó més popular dels 2000, "Por la boca vive el pez", que ocupa el lloc número 4, i "La casa por el tejado" , en el número 8. Uns altres dels grans èxits de la dècada són "Princesas", de Pereza; "Caminando por la vida", de Melendi; "Copenhaguen", de Vetusta Morla i "Besos", del Canto del Loco.