TikTok escull Oracle com a soci per operar als Estats Units

TikTok ha escollit Oracle com el seu soci comercial als Estats Units, segons informen diferents mitjans de comunicació nord-americans. L'administració de Donald Trump ja fa temps que intentava que una empresa del seu país s'afiliés amb l'app asiàtica, sobre la que circulen seriosos dubtes sobre la seguretat i l'ús extraoficial que n'està realitzant el govern xinés.

"Podem confirmar que hem presentat una proposta al Departament d'Hisenda que creiem que resoldria els problemes de seguretat de l'Administració", ha dit TikTok en un comunicat. Oracle (ORCL), per la seva banda, ha confirmar que formava part de la proposta com a "proveïdor de tecnologia de confiança". Un acord amb una altra candidata, Microsoft, finalment no ha arribat a bon port.

L'associació amb Oracle permetria a ByteDance, propietària de TikTok, continuar operant als Estats Units després que Trump anunciés el mes d'agost passat que els negocis de la xarxa social als EUA havien de ser venuts a una companyia local abans del 15 de setembre si volia evitar ser vetada al país.