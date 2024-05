Apple demana perdó pel polèmic anunci del nou iPad

"Hem errat al tir, i ho sentim". Amb aquestes paraules, Apple ha demanat perdó pel polèmic anunci amb què aquest dimarts va anunciar una nova generació de l'iPad, en què una premsa hidràulica destruïa completament tota mena d'instruments musicals, com ara un piano o un tocadiscs.

"La creativitat és al nostre ADN a Apple, i és increïblement important per a nosaltres dissenyar productes que potenciïn els creatius de tot el món", ha assenyalat el vicepresident de màrqueting de la companyia, Tor Myhren, en un comunicat compartit amb el mitjà especialitzat Ad Age. "El nostre objectiu és celebrar sempre la immensitat de maneres com els usuaris s'expressen i donen vida a les seves idees a través de l'iPad. Hem errat el tret amb aquest vídeo, i ho sentim".

Dimarts, Apple va presentar la seva nova tauleta, iPad Pro, publicitant-la com el seu producte "més prim fins ara". Per fer-ho, la marca de la poma mossegada va optar per un anunci en què una premsa hidràulica esclafava una sèrie d'objectes, des d'instruments musicals a escultures o pots de pintura, tots relacionats amb el món de l'art. Quan es va aixecar la premsa, només quedava el seu nou dispositiu.

Aquesta imatge pretenia celebrar l'iPad com a producte capaç de concentrar totes aquestes facetes artístiques. "Imagina totes les coses per a les quals s'utilitzarà per crear", piulava Tim Cook, director executiu de la companyia.

Tot i això, la publicitat ha despertat una onada de crítiques de molts creatius, que denuncien el "menyspreu" d'Apple als "símbols de la creativitat humana".

Aquest malestar arriba en un moment de tensió creixent per l'impacte que la intel·ligència artificial (IA) ja està tenint en el treball creatiu. "Fa quaranta anys, Apple va llançar l'anunci 1984 com una audaç declaració contra un futur distòpic. Ara vosaltres sou aquest futur distòpic", protestava un dels molts usuaris que han mostrat el seu descontentament.

Un d'ells ha editat l'anunci i li ha capgirat perquè la premsa hidràulica destrueixi el nou iPad Pro i, al seu lloc, floreixi tots els instruments d'expressió artística aixafats.