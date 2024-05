Saps si WhatsApp pot bloquejar un compte per un llistat de paraules inadequades?

WhatsApp és una de les aplicacions de missatgeria més utilitzades arreu del món. Avui dia sense WhatsApp no vas enlloc. Tothom utilitza aquesta aplicació per comunicar-se i les trucades telefòniques han passat a segon terme; tot i que, gràcies a les facilitats de WhatsApp per fer trucades o videotrucades, aquesta tendència ha tornat a augmentar, però sempre des de l'aplicació. Quan utilitzem l'aplicació hem d'anar molt amb compte amb les paraules que hi posem, oi? Segur que has sentit a dir que hi ha una llista de paraules prohibides i que si l'aplicació les detecta, directament et bloquejarà el compte. És real o una fal·làcia?

La plataforma de missatgeria instantània sí que té sistemes automatitzats per detectar comportaments sospitosos, com l'enviament massiu de missatges o la difusió de contingut inapropiat. Tot i que no hi ha una llista específica de paraules prohibides, és important mantenir converses respectuoses i evitar l'enviament de contingut sensible.

Compte amb el que escrius al xat de WhatsApp / ARXIU

Quan controla WhatsApp què dius?

Encara que WhatsApp respecta la privadesa de les converses que mantenim amb els nostres contactes, hi ha un cas en què sí que pot intervenir. Quan? Quan l'equip moderador de la plataforma rep una denúncia d'un dels teus contactes. En aquest cas, WhatsApp sí que llegirà els darrers cinc missatges que hagis intercanviat amb el contacte que et va denunciar. A més, si l'equip moderador considera que en aquesta conversa es vulnera algun dret o hi ha conductes inadequades, et poden arribar a bloquejar el compte.