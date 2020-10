Com configurar un telèfon mòbil per a persones grans

Per a moltes persones, l'arribada dels telèfons intel·ligents ha suposat un veritable repte personal. Molts adults d'avançada edat veuen als joves com a grans experts en aquestes noves tecnologies, mentre que la generació de nadius digitals mira a la població més major amb estranyesa en descobrir quan els pot arribar a costar adaptar-se a aquests aparells electrònics.

I és que és comprensible que les persones majors tinguin més complicacions per a acostumar-se a l'ús dels telèfons mòbils actuals que aquells que han conviscut amb aquesta tecnologia des de la seva infantesa. Per això, és imprescindible ajudar a aquestes persones perquè aprenguin a manejar amb facilitat aquests aparells, que avui dia es veuen en moltes ocasions obligats a utilitzar.

Com? Amb els trucs que et presentem a continuació. Així, els usuaris més neòfits podran treure el màxim partit del telèfon intel·ligent en aquells casos en els quals tinguin la necessitat de fer una crida o enviar un missatge ràpidament.



La clau està en la senzillesa

Molts telèfons intel·ligents amb el sistema operatiu Android vénen ja amb la denominada 'Manera senzilla' integrada, alguna cosa que simplifica de manera notable la interfície del telèfon, resultant en un ús molt més còmode per les persones d'edat avançada. Entre els fabricants que compten amb aquesta 'Manera fàcil' podem trobar Samsung, Huawei o LG.

Per exemple, la 'Manera fàcil' de Samsung es troba en l'apartat 'Personal' de la configuració, mentre que a Huawei cal habilitar aquesta configuració en l'apartat de 'Configuració avançada'. Quant als telèfons LG, aquests tenen la seva pròpia manera senzilla anomenada 'EasyHome' i per a activar-la cal acudir a la configuració per a després passar a l'apartat 'Pantalla' i d'aquí a 'Seleccionar Inici'.

Com més gran, millor

Un dels aspectes que sol ser necessari canviar a l'hora d'adaptar el mòbil per a persones majors és la grandària de la font. En molts casos és massa petita per a ells, per la qual cosa el més recomanable és ajustar-ho per tal de facilitar així la visió i la lectura en tot moment. Per tal d'augmentar la grandària de la font caldrà acudir a 'Configuració' i d'aquí, a l'apartat de 'Pantalla', el qual té una opció anomenada 'Grandària de text', que és el que caldrà modificar.

Un altre dels inconvenients que tenen els telèfons intel·ligents és la grandària del teclat. Per a molts és bastant adequat, però per a una part de la població, sobretot la d'edat més avançada, pot resultar massa petit.

En alguns teclats com Gboard només es pot ajustar l'altura, alguna cosa que permet fer-ho una mica més gran, però a vegades no és suficient. En aquests casos, el més recomanable és acudir a aplicacions gratuïtes com Big Buttons Keyboard Standard, un teclat que presenta unes tecles de gran grandària, que permetran un ús més còmode del mateix en un telèfon intel·ligent Android per a una persona major.

A tot volum

Si té problemes a l'hora d'escoltar, pot resultar convenient que es posi al màxim el volum al telèfon. Això és una cosa que es pot fer en tot moment en la configuració, concretament en l'apartat de 'So'. A més d'ajustar el volum, pot ser d'ajuda activar la vibració perquè la persona senti quan rep una trucada o missatge.



Tot porta a l'inici

És important saber quines aplicacions seran les que més farà servir per tal d'arrossegar-les a la pantalla d'inici. D'aquesta manera, les tindrà a mà en comptes de perdre el temps buscant-les al menú. Des de 'Contactes' també pot triar directament als qui trucarà més. Amb l'opció 'Moure a la Pantalla d'Inici', podrà arrossegar els seus contactes preferits a la pantalla principal per quan arribi l'hora de la veritat no haver de buscar entre tots els contactes.