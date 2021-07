Codemasters i Electronic Arts han anunciat en el seu esdeveniment ‘online’ EA Play 2021, ‘GRID Legends’, una nova entrega de la sèrie de conducció que combina l’acció de l’automobilisme, carreres i impredictibles pistes tradicionals i circuits urbans. Arribarà el 2022 per a Xbox Series X|S i PlayStation 5, juntament amb PlayStation 4, Xbox One i PC.

Segons apunten des de l’estudi, el joc comptarà amb més de 130 rutes, incloses pistes de la vida real com Brands Hatch i Indianapolis, fins a circuits icònics de la ciutat de GRID com San Francisco, París i molt més. Als circuits s’afegeixen més de 100 vehicles, des de turismes clàssics fins a grans camions, monoplaces i camions per a estadis. Amb la inclusió del creador de carreres, els jugadors podran portar les seves atraccions favorites de classe mixta a la pista i combatre ‘on-line’.

Per a l’ocasió, l’entrega inclourà un creador de carreres que permetrà seleccionar vehicles de classe mixta i lluitar en tots els circuits, com les ubicacions de noves ciutats com Londres i Moscou. De la mateixa manera es confirma la tornada de ‘GRID World Series’ al capdavant d’un documental sobre cada moment dins i fora de la pista. Els pilots es creuaran amb personalitats ferotges, la política interna de l’equip i el Ravenwest Motorsport, que espera endur-se un sisè Campionat del Món. La producció virtual comptarà amb la participació del guardonat actor britànic Ncuti Gatwa.

«GRID Legends combina tot el que els encanta als nostres jugadors i afegeix característiques de carrera més emocionants, inclòs el nostre nou mode d’història èpica», apunta Chris Smith, director de jocs GRID a Codemasters. «Estem donant als jugadors més varietat i opcions, ja sigui creant les seves millors carreres amb el nostre creador de carreres o recuperant el mode Drift sol·licitat per la comunitat. Aquest és només el començament del viatge i estem ansiosos per revelar més coses en els pròxims mesos».