La tornada a les aules protagonitza bona part de les portades d'aquest dilluns, 13 de setembre. Regió7 titula "L'FP de la regió central comença el nou curs amb alumnes sense plaça".

'El Periódico' també duu en portada l'ampliació del Prat, debat que coincidirà amb la taula de diàleg entre el l'Estat i la Generalitat: "La polémica del aeropuerto planea sobre la mesa de diálogo". Així mateix, es fa ressò del primer dia del nou curs escolar encara en plena pandèmia: "Más cerca del cole de antes del covid".

'El Punt Avui' es fixa en la taula de diàleg que aquesta setmana ha de reunir, previsiblement, el govern espanyol i el de la Generalitat: "Del carrer a la taula". També posa el focus en el nou curs escolar, que ocupa l'espai central de la portada amb una fotografia d'una aula buida: "Comença el curs de la vacuna".

L''Ara' explica que diverses agrupacions municipals del PDeCAT han registrat les sigles de JxCat, la qual cosa podria dificultar que el partit de Carles Puigdemont es presenti en solitari a les eleccions locals del proper 2023: "Alcaldes del PDECat registren les sigles de Junts". La fotografia és per al carrer de Blai de Barcelona, que il·lustra un debat sobre l'espai que ocupen les terrasses dels bars a la ciutat: "Som un carrer conquerit per les terrasses".

"La negociació per ampliar el Prat podria prorrogar-se un any", afirma 'La Vanguardia' després que la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, anunciés que es paralitzava la inversió del govern espanyol a l'aeroport de Barcelona. La fotografia és per a l'AP-7 després d'un segon diumenge amb retencions: "Nou col·lapse a les autopistes".

'El Mundo' entrevista l'expresidenta de la Comunitat de Madrid Esperanza Aguirre, que parla de l'elecció interna per liderar el PP de la regió: "Ponerle trabas internas a Ayuso es ayudar a Sánchez". El rotatiu madrileny també destaca la presència de l'encara primer secretari del PSC i ministre de Cultura, Miquel Iceta, a la taula de diàleg: "Sánchez rescata a Iceta para la negociación con Aragonès".

L''ABC' duu en portada una gran fotografia del president de Veneçuela, Nicolás Maduro, per il·lustrar una notícia sobre la pressió judicial que volen exercir els Estats Units contra el líder bolivarià: "EE.UU. prepara una ofensiva judicial contra maduro". El titular de la portada, però, és per a la llei de memòria democràtica que prepara el govern espanyol: "La ley de Memoria olvida las víctimas del comunismo".

També es fixa en la cursa per liderar el PP madrileny 'La Razón': "Génova trabaja por una lista única de Ayuso y Almeida". El diari, en aquest cas, dedica la fotografia de la portada al futbol i al primer partit del Reial Madrid amb públic a l'estadi: "Fiesta en el reestreno del Bernabéu".

'El País' explica que el trasllat de jutges de la sala militar a la contenciosa administrativa és una opció que té sobre la taula el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) davant del previsible allau de demandes contra el govern espanyol dels propers mesos: "La Sala de lo Militar, una solución para el Supremo". El protagonisme de la fotografia de la portada és per a un bomber que combat l'incendi de Sierra Bermeja, a Andalusia: "La potencia del fuego de Málaga frena su extinción".