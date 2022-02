Les còpies de seguretat de WhatsApp són un duplicat exacte de totes les converses que has mantingut en l’aplicació de missatgeria –incloent-hi fotos, vídeos, documents i àudios– tal com estan en el moment en què les realitzes. Però, òbviament, el que escriguis o enviïs després de fer la còpia de seguretat no es guarda, per això és recomanable fer-la sovint per tenir sempre emmagatzemada la màxima quantitat possible de dades.

Ja sigui perquè vols recuperar una conversa de WhatsApp que has eliminat o bé perquè has canviat el mòbil i necessites configurar el WhatsApp al nou, pots necessitar una còpia de seguretat dels xats que després puguis restaurar. Sistema Android Hi ha una forma automàtica –configurant l’aplicació perquè et faci la còpia de seguretat diàriament– i una altra de manual en la qual fas la còpia tu mateix. Per a aquesta segona opció, el que has de fer, si tens sistema operatiu Android, és obrir WhatsApp i seleccionar els tres punts verticals de la dreta. Una vegada allà, entra a «configuració», selecciona «xats» i fes clic a «còpia de seguretat». Després, clica al botó verd del centre de «guardar». La còpia es fa de forma local i, sempre que sigui Android, es guarda també al núvol a través de Google Drive. En aquesta pantalla també surten els detalls: a quina hora s’ha fet la còpia local, a quina hora s’ha fet la còpia de seguretat a Google Drive i quina mida té. Sistema iOS A iOS també cal entrar a WhatsApp i seleccionar «configuració» a la barra inferior d’opcions per entrar a la configuració de l’aplicació. Després prem sobre «xats» i, a continuació, «còpia de seguretat». Després selecciona quina opció prefereixes: si vols la còpia manual en aquell moment («realitzar còpia ara») o fer una còpia automàtica de manera periòdica que s’emmagatzemarà a iCloud. La còpia periòdica pot ser diàriament, cada setmana, cada mes o mai. A més, també et dona l’opció d’incloure-hi vídeos. Per fer la còpia de seguretat des d’un ordinador has de connectar el dispositiu a l’ordinador i obrir ‘Finder’ –si és un ordinador Mac amb macOS Catalina 10.15– o iTunes –si és un ordinador amb macOS Mojave 10.14 o una versió anterior, o és un PC–. Després segueix els passos que t’apareixeran en pantalla –«confiar en aquest ordinador?» o inserir el codi que et demani–, localitza el dispositiu que has connectat a l’ordinador i selecciona «realitzar còpia de seguretat ara». Temes: