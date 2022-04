El conseller delegat de Twitter, Parag Agrawal, va admetre aquest dilluns que hi ha incertesa sobre el que passarà una vegada finalitzi l’operació de compra de la xarxa social per part de l’home més ric del món, Elon Musk. Segons va publicar el mitjà especialitzat ‘The Verge’, el màxim directiu de Twitter va respondre a preguntes dels empleats en una videotrucada després de conèixer-se que l’empresa havia acceptat l’oferta de compra per part del multimilionari sud-africà per 44.000 milions de dòlars.

«Hi ha incertesa sobre què passarà una vegada es tanqui l’acord», va dir Agrawal als treballadors, segons l’esmentat mitjà. El directiu també va indicar que no sap què passarà amb l’actual veto a la xarxa social a l’expresident dels Estats Units Donald Trump (2017-2021) i va reiterar que «aquest és un període d’incertesa» i que la junta directiva no té totes les respostes. Agrawal també va dir que «en aquests moments» no es preveuen acomiadaments, però va evitar comprometre’s de cara al futur, i tampoc va aclarir si ell seguirà al capdavant de la companyia. Musk, que és conseller delegat de Tesla i té més del 9% de l’accionariat de Twitter, va llançar el 14 d’abril una oferta de compra taxativa, «la millor i última», a raó de 54,20 dòlars per acció que finalment són els que pagarà a través d’una entitat. Però fins que avui s’ha tancat l’acord han passat 11 dies, en els quals la junta directiva, inicialment reticent, va prendre una mesura per protegir-se i guanyar temps, i el mateix Musk va suavitzar els seus amenaçadors termes, prestant-se a negociar i oferint 46.500 milions en finançament. Llibertat d'expressió L’empresari d’origen sud-africà, molt aficionat a aquesta xarxa social, s’ha presentat com un defensor de la «llibertat d’expressió» a la plataforma i ara sembla portar aquesta missió per bandera en la seva nova conquesta, de la qual ha ofert molt pocs detalls. «La llibertat d’expressió és el fonament d’una democràcia funcional, i Twitter és la plaça digital del poble on es debaten els assumptes vitals per al futur de la humanitat», va dir el nou amo de l’empresa en el seu primer missatge, acompanyant-lo d'emoticones de coets i cors. 🚀💫♥️ Yesss!!! ♥️💫🚀 pic.twitter.com/0T9HzUHuh6 — Elon Musk (@elonmusk) 25 de abril de 2022