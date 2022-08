Dutxes escasses, problemes per rentar els plats o preparar un cafè, piscines buides i més consciència sobre el canvi climàtic són algunes de les conseqüències de les restriccions d’aigua que pateixen des de fa una setmana els veïns de cinc poblacions de la comarca de la Conca de Barberà (Tarragona).

Amb els pantans catalans per sota del 39%, l’alerta per <strong>sequera</strong> comença a tenir conseqüències en el subministrament d’aigua en aquesta zona de Tarragona i ha obligat a activar l’alerta hidrològica en 279 localitats catalanes, on viuen més de 683.000 persones.

L’alcaldessa accidental de l’Espluga de Francolí (Tarragona), Aida Morgades, ha explicat que l’ajuntament va decidir el 17 d’agost tallar el subministrament d’aigua de deu de la nit a set del matí per una disminució progressiva dels nivells d’aigua dels seus pous per la falta de pluja. Aquesta localitat tarragonina ha imposat una limitació horària de l’aigua i ha demanat a municipis pròxims que els facin arribar camions cisterna per proveir els seus veïns.

«Rebem de dilluns a divendres sis cisternes al dia amb 150 metres cúbics d’aigua cadascuna que arriben des de Montblanc», ha indicat l’alcaldessa, que preveu que aquestes mesures continuïn actives fins que torni a ploure. L’ajuntament també ha instat la població que faci un ús restringit de l’aigua i només en situacions estrictament necessàries.

Canvi de rutines

«Reguem els jardins amb aigua no potable i no omplim les piscines. A les cases més antigues, deixem garrafes amb aigua dins del lavabo per poder utilitzar-la durant les hores restringides», ha explicat Olga Herrerias, veïna de l’Espluga de Francolí.

«A casa meva no tenim dipòsit d’aigua i ens hem vist obligats a començar abans la rutina d’anar a dormir», confessa l’espluguenc Ferran Lozano, que troba a faltar «la dutxa després de la feina», especialment durant aquesta època de verema. «Crec que com a habitants som conscients del problema d’aigua del nostre poble, ja que ja vigilem durant tot l’any la despesa d’aigua, però sí que esperem que arribin pluges fortes pròximament», es mostra esperançat. «Talls com aquests et fan prendre consciència del canvi climàtic, que està causant períodes de sequera cada vegada més llargs i forts», diu, resignat, Lozano.

Aquesta situació és molt més complicada per als negocis de restauració, ja que són els que s’han vist més limitats amb les noves restriccions: «Els locals tenen problemes per netejar els plats dels sopars i per preparar cafè», reconeix l’alcaldessa.

La situació de l’Espluga de Francolí no és aïllada, ja que els veïns de diversos municipis de la Conca de Barberà, com Santa Coloma de Queralt, Passanant i Belltall, Llorac, Forès, les Piles i Sarral, també pateixen restriccions de l’ús de l’aigua.

«Mala gestió política»

L’Ajuntament de Passanant i Belltall també ha acordat un tall de subministrament de 12 hores diàries, de set de la tarda a set del matí, perquè s’han assecat els pous, ha informat la regidora de Cultura i Ruralitat, Míriam Berengué. «Aquesta sequera ens ha portat dures conseqüències, a part de la falta d’aigua, perquè ha perjudicat els nostres cultius i ha causat incendis», remarca Berengué.

La regidora denuncia el que considera una «mala gestió política» per part d’institucions com el consell comarcal i l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), a les quals atribueix també «ser responsables d’aquesta situació». «¿Per què no tenim depuradores i per què encara tenim una gestió de l’aigua del segle passat?», es pregunta Berengué, que no veu lògic «que tants pobles no tinguin aigua potable en ple segle XXI». «Hi ha pobles que fa mesos que estan sense aigua. Sembla que ens vulguin deixar morir d’abandonament», lamenta la regidora.

Un altre dels municipis afectats per la falta d’aigua és Sarral, que per primera vegada en dècades ha hagut de connectar-se, des de febrer, a una canonada a la xarxa del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT). «Un dels problemes més greus és l’estat de les canonades del poble, que són molt antigues, a més que la meitat de cases de Sarral no tenen comptador perquè encara funcionen amb aforaments (una forma de mesurar l’aigua al dipòsit)», segons ha dit l’alcaldessa del municipi, Victòria Cañís.

«El proveïment que tenim ara de l’aigua del CAT, a part de ser provisional, és ineficient: és un tub molt petit que ens impedeix agafar més quantitat, tot i que la necessitem», ha posat èmfasi Cañís, que urgeix «aprovar un projecte efectiu que funcioni en tota la comarca».