El curt es vesteix de llarg amb l'Oscar a la millor ficció, a «Curtcircuit 33»

n Aquesta nit, a les 21.35 h, el programa Curtcircuit 33, del canal 33, enceta nova temporada amb Lluís Salgado com a presentador i amb una trentena de curts internacionals amb un palmarès excepcional. La nova edició s'obrirà amb l'emissió de Mindenki, una ficció basada en un fet real, dirigida per l'hongarès Kristóf Deák, un jove cineasta que ha treballat amb Spielberg. La producció ha recollit ja una cinquantena de premis internacionals, entre els quals hi ha el de millor pel·lícula a Filmets Badalona Film Festival, el premi del públic al TIFF de Toronto o l'Oscar al millor curtmetratge del 2017. La nova temporada tindrà un total de 14 lliuraments, en els quals s'emetran 31 curtmetratges.