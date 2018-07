Mor Latko Ilievski, representant de Macedònia a Eurovisió

n Dissabte passat, Latko Ilievski, representant de Macedònia a Eurovisió de l'edició 2011, va ser trobat sense vida dins del seu cotxe. La policia de Skopje ha confirmat que el cantant va ser trobat en un Toyota, a nom seu, estacionat en un bulevard a la capital de Macedònia. De moment, es desconeixen les causes de la mort de l'artista, que recentment havia complert 33 anys. Iatko Ileviski va començar en el món de l'espectacle quan tenia només dotze anys i estudiava Art Dramàtic a Skopje, ciutat en la qual va néixer. Els seus primers passos en la música els va donar amb una banda de rock anomenada Morality.



Molts intents frustrats

Després d'un primer intent frustrat, l'any 2011 Ilievski va representar el seu país al Festival d'Eurovisió amb el tema anomenat Rusinka, tot i que no va aconseguir enlluernar el públic ni el jurat amb la seva proposta i no va passar a la final. El 2015, tornava a presentar-se a la preselecció macedònia per participar en el Festival, però tampoc va assolir l'èxit.