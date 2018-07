TV3 i Catalunya Ràdio difondran les activitats del 32è Festival de Peralada

n La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i la Fundació Castell de Peralada han firmat un acord de col·laboració biennal per promocionar i difondre les activitats del Festival Internacional de Música Castell de Peralada, que se celebra aquests dies.

Fins al 17 d'agost, el festival acollirà nombroses propostes culturals. Tant TV3 com Catalunya Ràdio informaran i faran un ampli seguiment de totes les activitats del festival a través de diferents espais, com per exemple 33 recomana o Linca't. Aquest acord s'emmarca en la missió de promoció i difusió de la cultura que té la CCMA i en el seu compromís per garantir la cobertura dels grans esdeveniments culturals i dels festivals més rellevants del país a través de la col·laboració amb aquelles institucions que treballen per fomentar la cultura, l'educació, la creació i la innovació.

Carmen Mateu va crear el Festival de Peralada el 1987 i aquesta 32a edició és un homenatge al record i la memòria de la seva fundadora, que va morir al gener.