Macaulay Culkin va rebutjar aparèixer a la sèrie «The Big Bang Theory»

n En una recent entrevista per al podcast The Joe Rogan Expierence, l'actor Macaulay Culkin ha explicat perquè va rebutjar diverses peticions per aparèixer a The Big Bang Theory, la sèrie de CBS que narra les desventures de Sheldon Cooper i companyia. Segons Culkin, va desestimar l'oferta d'aparèixer a la sitcom perquè no li va interessar l'argument ni el plantejament. Ara, però, Culkin reconeix haver perdut molts diners. Tot i això, l'actor conegut per haver protagonitzat pel·lícules familiars els anys noranta, com Sol a casa, afirma que «no es penedeix» de la decisió.