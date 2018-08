«The Big Bang Theory» acabarà l'any que ve, en la temporada número 12

n La mítica sèrie d'humor The Big Bang Theory ja té final. Serà l'any que ve, en la seva temporada número 12, quan la ficció creada per Chuck Lorre i Bill Prady s'acomiadarà dels seus fans. Així ho ha confirmat recentment la cadena nord-americana CBS a través d'un comunicat en el qual ha aprofitat per agrair als seguidors tot el suport rebut al llarg de les entregues.

L'estrena de l'última temporada està prevista per al pròxim 24 de setembre als Estats Units i, en un principi, acabarà el maig del 2019.

La ficció, que narra les aventures de Sheldon Cooper, Leonard, Penny i els seus amics, va catapultar la trajectòria professional d'actors com Kaley Cuoco, Johnny Galecki, Simon Helberg, Kunal Nayyar i, especialment, Jim Parsons. Els cinc intèrprets principals guanyen 900.000 dòlars per episodi, segons el mitjà Variety.

La sèrie va debutar l'any 2007 i des de llavors ha rebut, al llarg de les seves temporades, fins a 52 nominacions als Emmy i s'ha convertit en una de les comèdies de format sitcom més populars i seguides del món.