Macarena Berlín presentarà un espai de mascotes a La 1 de Televisió Espanyola

n Televisió Espanyola prepara un nou programa anomenat +cotas que serà presentat per Macarena Berlín, després de la supressió de la graella diària del veterà Saber vivir que fins ara conduïa la periodista. Segons el portal Yotele, el nou format s'emetrà els dissabtes al matí, al voltant de les 11 del matí, i abordarà el món de les mascotes domèstiques des d'un to divulgatiu. Per a això, segons explica el mateix mitjà, rebrà al plató experts en animals i també mostrarà experiències personals d'amos de mascotes. L'estrena del programa està prevista per abans de final d'any.