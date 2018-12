Netflix prescindeix de la sèrie «Daredevil», després de tres temporades

Daredevil s'acomiada de Netflix després de la seva tercera temporada. Així ho ha fet saber la plataforma de continguts en streaming, que no ha precisat els motius d'aquesta cancel·lació, segons informa el portal Deadline. Daredevil era una de les produccions més populars de Netflix perquè suposava l'aterratge de les sèries de superherois a la plataforma. La seva primera tanda d'episodis va tenir una gran acollida i així va obrir la porta a l'arribada d'altres noms del món del còmic. Es tracta de la tercera sèrie de Marvel que la companyia cancel·la aquest any. Després d' Iron Fist i Luke Cage, que no van aconseguir la tercera temporada.